"Проломит не только лед". В США оценили мощь российского корабля
12.09.2025
18:44 12.09.2025
"Проломит не только лед". В США оценили мощь российского корабля
"Иван Папанин" — универсальный ледокол Военно-морского флота России, способные выполнять военные задачи в Арктике, пишет National Interest.
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. "Иван Папанин" — универсальный ледокол Военно-морского флота России, способные выполнять военные задачи в Арктике, пишет National Interest."Это судно проломит не только лед: как и патрульные судна, он оснащен вооружением для ведения боя с вражескими силами. Хотя арсенал менее мощный, чем у стандартного крейсера, это объясняется универсальностью судна", — говорится в публикации.Патрульные ледоколы российского проекта 23550 — многоцелевые надводные боевые корабли, сочетающие в себе возможности арктического патрульного судна, буксира и ледокола и предназначенные для защиты российских интересов в Арктике, подчеркивается в статье.При этом ледоколы программы Polar Security Cutter Береговой охраны США все еще находятся в разработке и поступят на вооружение лишь к концу десятилетия, отмечает издание.На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщил, что новый патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", вступивший в состав Военно-морского флота, станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и достижении целей национального развития в Арктике.Проект 23550 был разработан конструкторским бюро "Алмаз" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Головное судно построено на АО "Адмиралтейские верфи" ОСК: ледокол был заложен в 2017 году, а спуск на воду прошел в 2019."Иван Папанин" имеет ледовый класс Arc7 и может преодолевать льды толщиной более полутора метров. Он вооружен 76-мм автоматической артиллерийской установкой, оборудован вертолетной площадкой и ангарами, в том числе для беспилотников. Его характеристики объединяют свойства патрульного корабля, ледокола и буксира. Корабль способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. "Иван Папанин" — универсальный ледокол Военно-морского флота России, способные выполнять военные задачи в Арктике, пишет National Interest.
"Это судно проломит не только лед: как и патрульные судна, он оснащен вооружением для ведения боя с вражескими силами. Хотя арсенал менее мощный, чем у стандартного крейсера, это объясняется универсальностью судна", — говорится в публикации.
Патрульные ледоколы российского проекта 23550 — многоцелевые надводные боевые корабли, сочетающие в себе возможности арктического патрульного судна, буксира и ледокола и предназначенные для защиты российских интересов в Арктике, подчеркивается в статье.
При этом ледоколы программы Polar Security Cutter Береговой охраны США все еще находятся в разработке и поступят на вооружение лишь к концу десятилетия, отмечает издание.
На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщил, что новый патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", вступивший в состав Военно-морского флота, станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и достижении целей национального развития в Арктике.
Проект 23550 был разработан конструкторским бюро "Алмаз" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Головное судно построено на АО "Адмиралтейские верфи" ОСК: ледокол был заложен в 2017 году, а спуск на воду прошел в 2019.
"Иван Папанин" имеет ледовый класс Arc7 и может преодолевать льды толщиной более полутора метров. Он вооружен 76-мм автоматической артиллерийской установкой, оборудован вертолетной площадкой и ангарами, в том числе для беспилотников. Его характеристики объединяют свойства патрульного корабля, ледокола и буксира. Корабль способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.
