https://ria.ru/20250912/vmf-2041533288.html

"Проломит не только лед". В США оценили мощь российского корабля

"Проломит не только лед". В США оценили мощь российского корабля - РИА Новости, 12.09.2025

"Проломит не только лед". В США оценили мощь российского корабля

"Иван Папанин" — универсальный ледокол Военно-морского флота России, способные выполнять военные задачи в Арктике, пишет National Interest. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T18:44:00+03:00

2025-09-12T18:44:00+03:00

2025-09-12T18:44:00+03:00

в мире

арктика

россия

сша

иван папанин

николай патрушев

объединенная судостроительная корпорация

адмиралтейские верфи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041537024_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3b6312bdaf4751b9f3ccf38cd1ee4e20.jpg

МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. "Иван Папанин" — универсальный ледокол Военно-морского флота России, способные выполнять военные задачи в Арктике, пишет National Interest."Это судно проломит не только лед: как и патрульные судна, он оснащен вооружением для ведения боя с вражескими силами. Хотя арсенал менее мощный, чем у стандартного крейсера, это объясняется универсальностью судна", — говорится в публикации.Патрульные ледоколы российского проекта 23550 — многоцелевые надводные боевые корабли, сочетающие в себе возможности арктического патрульного судна, буксира и ледокола и предназначенные для защиты российских интересов в Арктике, подчеркивается в статье.При этом ледоколы программы Polar Security Cutter Береговой охраны США все еще находятся в разработке и поступят на вооружение лишь к концу десятилетия, отмечает издание.На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщил, что новый патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", вступивший в состав Военно-морского флота, станет важным инструментом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и достижении целей национального развития в Арктике.Проект 23550 был разработан конструкторским бюро "Алмаз" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Головное судно построено на АО "Адмиралтейские верфи" ОСК: ледокол был заложен в 2017 году, а спуск на воду прошел в 2019."Иван Папанин" имеет ледовый класс Arc7 и может преодолевать льды толщиной более полутора метров. Он вооружен 76-мм автоматической артиллерийской установкой, оборудован вертолетной площадкой и ангарами, в том числе для беспилотников. Его характеристики объединяют свойства патрульного корабля, ледокола и буксира. Корабль способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

https://ria.ru/20250901/ssha-2038889191.html

https://ria.ru/20250911/nato-2041302026.html

арктика

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, арктика, россия, сша, иван папанин, николай патрушев, объединенная судостроительная корпорация, адмиралтейские верфи, оборона