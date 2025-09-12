Рейтинг@Mail.ru
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
12.09.2025
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов - РИА Новости, 12.09.2025
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
Сезон высоких ставок и доходов по вкладам заканчивается, а те, кто успел на этом заработать, должны заплатить налог, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сезон высоких ставок и доходов по вкладам заканчивается, а те, кто успел на этом заработать, должны заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.По закону банки, выплачивающие проценты вкладчикам, не удерживают с них налог, то есть, не являются налоговыми агентами. Обязанность по расчету и истребованию налога возложена на ФНС России, которая в конце года уведомляет налогоплательщиков о начисленной сумме.Информация приходит в личный налоговый кабинет или на бумажном носителе. “Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года”, — напомнила финансист.Необлагаемая сумма дохода по вкладам составляет для 2024 года 210 тысяч рублей (1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку прошлого года - 21%). Все, что свыше, облагается НДФЛ (для процентов, полученных в 2024 году по ставке 13% в пределах 5 миллионов рублей и 15% превышение), заключила Голубцова.
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Доходы
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов

Доцент Голубцова: с высоких доходов по вкладам придется заплатить налог

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сезон высоких ставок и доходов по вкладам заканчивается, а те, кто успел на этом заработать, должны заплатить налог, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
По закону банки, выплачивающие проценты вкладчикам, не удерживают с них налог, то есть, не являются налоговыми агентами. Обязанность по расчету и истребованию налога возложена на ФНС России, которая в конце года уведомляет налогоплательщиков о начисленной сумме.
Информация приходит в личный налоговый кабинет или на бумажном носителе.
“Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года”, — напомнила финансист.
Необлагаемая сумма дохода по вкладам составляет для 2024 года 210 тысяч рублей (1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку прошлого года - 21%). Все, что свыше, облагается НДФЛ (для процентов, полученных в 2024 году по ставке 13% в пределах 5 миллионов рублей и 15% превышение), заключила Голубцова.
Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки
30 августа, 02:17
 
