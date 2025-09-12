Премьер Катара в пятницу посетит США, пишут СМИ
Politico: премьер Катара обсудит в пятницу с Трампом израильский удар по стране
Белый дом в Вашингтоне.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в пятницу посетит Вашингтон, чтобы обсудить израильский удар по территории страны и статус переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник.
Ожидается, что катарский премьер встретится с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.