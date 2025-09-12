https://ria.ru/20250912/varshava-2041225685.html

Во всем виноваты Путин и Трамп: Варшава нашла ответственных за атаку дронов

Во всем виноваты Путин и Трамп: Варшава нашла ответственных за атаку дронов - РИА Новости, 12.09.2025

Во всем виноваты Путин и Трамп: Варшава нашла ответственных за атаку дронов

Ну вот и все, черта перейдена: против нас применили 4-ю статью устава НАТО! Мир уже не будет таким, как прежде. Кто-то почувствовал на себе ее действие? А вот в РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:00:00+03:00

2025-09-12T08:00:00+03:00

2025-09-12T08:05:00+03:00

аналитика

польша

нато

бпла

россия

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041238932_0:42:1536:906_1920x0_80_0_0_f23ead5c0437d0651188ca6d4e5345a8.jpg

Ну вот и все, черта перейдена: против нас применили 4-ю статью устава НАТО! Мир уже не будет таким, как прежде. Кто-то почувствовал на себе ее действие? А вот в Польше прямо-таки пищат от восторга!Газета Fakt, посвятившая "российской атаке против Польши" восемь страниц своего номера, вышла со статьей под заголовком "Путин доигрался. НАТО активировала статью 4!". И дальше газета поясняет своим читателям, как же это круто: "Политическое значение этой статьи огромно. Это формальный сигнал, что НАТО в целом осознает угрозу и относится к ней серьезно". То есть до этого, похоже, никто угроз не осознавал, а просто так пугал "страшными русскими". Правда, непонятно, как теперь новый мир с "введенной в действие статьей 4" будет отличаться от мира отжившего. Солнце теперь с другой стороны будет вставать или какие-то напасти на Россию должны обрушиться? Непонятно. Здесь главное — поддерживать атмосферу воодушевления и не допускать сомнений.А для того, чтобы этих сомнений не допускать, премьер Польши Дональд Туск грозно предупреждает любых критиков: "Распространение российской пропаганды и дезинформации в сегодняшних условиях наносит ущерб польскому государству, напрямую угрожая безопасности страны и ее граждан". Причем он даже себе не делает никакой поблажки, добавляя, что "глупость не является смягчающим обстоятельством".А заместитель премьера — он же глава МИД и убежденный русофоб — Радослав Сикорский тут же поясняет, что к такому преступлению против государственности будут приравниваться любые заявления или намеки, что появление беспилотников в Польше является украинской провокацией. Чтобы никому неповадно было допускать такую крамольную версию. Однако, судя по настроениям поляков, которые считают версию украинской провокации приоритетной, угрозы властей на них не особо подействовали.Официальная Варшава пытается делать вид, что она справилась с "тестом Путина" (так она представляет эти несколько дронов). Туск обратился с пламенной речью: "Польские летчики и их союзники прошлой ночью сдали наиважнейший экзамен, защитив польское небо от российских провокаций. Вы — наши герои!"О том же с первой страницы сообщает читателям главный рупор либералов Польши Gazeta Wyborcza. Под заголовком "НАТО не может отступить" газета сообщает: "Хорошая новость в том, что польское государство приняло меры и смогло защитить себя". Интересная постановка вопроса: сбить три-четыре "обманки" из условных 20 — это высокий уровень защиты? Вот тут в их аналитической среде чувствуется разнобой! Даже несмотря на гневные окрики Туска и Сикорского, военные эксперты все-таки задают лишние вопросы."Каков критерий успеха? Дронов летает, скажем, 20. Как оценить успех? <…> Мы сбили пять беспилотников над полем и потратили на это 30 миллионов злотых. Это успех или нет?" — звучит из уст военных блогеров Польши. При этом они сами предлагают оценить, что было бы, если бы на страну летели сотни дронов, ракет и бомб, причем настоящих, а не фанерных и пенопластовых. То есть логика военной экономики начинает постепенно доходить и до польского обывателя.Одновременно власти кинулись благодарить натовских союзников. Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш от души поблагодарил Чехию за то, что та решила предоставить три вертолета для уничтожения дронов. Правда, он не обратил внимание на то, что эти вертолеты — российского производства, то есть не совсем натовские.Заодно министр рассыпался в благодарностях за быструю реакцию своего коллеги из Нидерландов, который заявил о поставке в Польшу систем ПВО Patriot. И СМИ дружно стали это цитировать, упустив из виду один факт: об этом Нидерланды заявили еще в августе, то есть до "российской атаки". Причем полякам тогда пояснили, что "Патриоты" разместятся у них временно — до июня следующего года. Но в данный момент на этом никто внимание не акцентирует.Зато один союзник Польши по НАТО выпал из этой череды благодарностей и восхвалений — Соединенные Штаты. Вот им-то сейчас достается от либеральной польской публики! Дипломат Марек Магировский, еще до прошлого года бывший послом Польши в США, прямо заходится в критике Дональда Трампа. Он возмущен тем, что американский президент со всем своим окружением спокойно ужинал в ресторане в течение двух часов после начала "российской атаки" и никак не реагировал на нее. "Им не пришло в голову, что, возможно, начинается третья мировая война. Что, возможно, стоит отказаться от десерта и как можно скорее отправиться в Ситуационную комнату в Белом доме — кстати, в той же группе, начать следить за развитием событий, может быть, даже позвонить своим партнерам из Польши", — гневно срывает покровы польский дипломат.И это сейчас общая тенденция среди польских и вообще европейских либералов. Они повторяют одну и ту же мантру: "При Байдене такое было невозможно". Они репостят американских демократов, которые твердят: "Такого никогда не было, когда Байден был президентом. Путин уважал Байдена. Путин играет на Трампе, как на флейте". Польский журналист Томаш Лис вторит демократическому хору: "Трамп — первый в истории президент США, при котором Россия напала на страну — члена НАТО".Ну тут даже читатели данных деятелей напоминают им, что именно во времена Байдена украинская ракета ударила по Пшеводуву, убив двух польских фермеров. На днях ушедший в отставку президент Польши Анджей Дуда спокойно признался, что Украина пыталась использовать данный инцидент, также представив ракеты как российские и стремясь втянуть Польшу в войну. Но теперь-то допускать такое нельзя: Туск и Сикорский за подобное быстро заклеймят вас как "агентов Кремля".За пределами Польши, правда, авторы пока еще позволяют себе такую роскошь, как сомнения. Скажем, британский журналист Оуэн Мэттьюз на страницах The Spectator прямо задает вопрос: зачем бы России наносить преднамеренный удар по Польше в тот самый момент, когда отношения между Варшавой и Киевом достигли низшей точки? Ну а в Польше такая постановка вопроса — это уже крамола. Тамошний профессор Адам Виломский предсказывает: "Поскольку опросы продолжают указывать на скорый конец правительства Дональда Туска, мы будем все больше слышать о Путине, российской дезинформации и так далее. Репрессии <…> будут усиливаться". "Героическая борьба польского народа с российскими пенопластовыми дронами" — лучший повод для этого.

https://ria.ru/20250911/nato-2041205342.html

https://ria.ru/20250911/bpla-2041219921.html

https://ria.ru/20250911/oon-2041195463.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, польша, нато, бпла, россия, дональд трамп, владимир путин