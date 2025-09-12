Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил изменить порядок расчета утилизационного сбора - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/utilsbor-2041505131.html
Минпромторг предложил изменить порядок расчета утилизационного сбора
Минпромторг предложил изменить порядок расчета утилизационного сбора - РИА Новости, 12.09.2025
Минпромторг предложил изменить порядок расчета утилизационного сбора
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:16:00+03:00
2025-09-12T16:16:00+03:00
авто
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455753_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_8940a94e682aada98a413c5f4188b3ca.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля, сообщило министерство. Ранее в сентябре ассоциация "Объединение автопроизводителей России" предложила внести изменения в параметры расчета утилизационного сбора, в частности, определять его размер в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не его объема, соответствующие письма были отправлены главе Минпромторга РФ Антону Алиханову, в Государственную Думу и в Совет Федерации. "Чтобы снизить вероятность некорректных расчётов, Минпромторг России предлагает ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей (категория М1). Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объёма двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, на данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчёта суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом высокомощные транспортные средства с небольшими объёмами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды, что и делает изменения актуальными.
https://ria.ru/20250718/pravitelstvo-2030078150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455753_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_c3582a30316cded21d0653f911f74021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ
Минпромторг предложил изменить порядок расчета утилизационного сбора

Минпромторг предложил при расчете утильсбора учитывать мощность двигателя машины

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля, сообщило министерство.
Ранее в сентябре ассоциация "Объединение автопроизводителей России" предложила внести изменения в параметры расчета утилизационного сбора, в частности, определять его размер в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не его объема, соответствующие письма были отправлены главе Минпромторга РФ Антону Алиханову, в Государственную Думу и в Совет Федерации.
«
"Чтобы снизить вероятность некорректных расчётов, Минпромторг России предлагает ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей (категория М1). Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объёма двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, на данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчёта суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом высокомощные транспортные средства с небольшими объёмами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды, что и делает изменения актуальными.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Правительство уточнило порядок уплаты утильсбора
18 июля, 23:09
 
АвтоРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала