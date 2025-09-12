https://ria.ru/20250912/uscherb-2041351080.html

Крым потребует от Украины возместить ущерб, нанесенный атаками

в мире

украина

республика крым

владимир константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Крым потребует от Украины возместить ущерб, нанесенный полуострову военными действиями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Глава крымского парламента Владимир Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад. "Наши иски по блокадам и диверсиям со стороны Украины, которые уже в суде, связаны с периодом до начала СВО. Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины. И одними извинениями ее представители точно не отделаются", - сказал Константинов. По его словам, украинским властям придется ответить за нанесенный террористическими атаками ущерб полуострову. "Если вообще останется кто-то, кто будет уполномочен говорить от имени Украины и нести ответственность за все злодеяния", - подчеркнул глава парламента.

украина

республика крым

2025

в мире, украина, республика крым, владимир константинов