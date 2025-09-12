На Урале установили личности подростков, жаривших зефир на Вечном огне

https://ria.ru/20250912/ural-2041439058.html

происшествия

каменск-уральский

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Личности подростков, подозреваемых в том, что жарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском Свердловской области, установили, ими оказались две пятиклассницы местной гимназии, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В пятницу прокуратура региона информировала, что проверяет сведения, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне. По данным областного управления СК РФ, инцидент произошел на мемориале воинам-рабочим Каменска-Уральского завода по обработке цветных металлов, а девочки, жарившие сладости на пламени Вечного огня, снимали это на видео. Было возбуждено уголовное дело об осквернении символа воинской славы, решался вопрос о привлечении к ответственности родителей подростков. "Личности подозреваемых юных "шашлычниц" установили, скрупулезно проанализировав выложенный в интернете видеоролик с места ЧП, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Каменска-Уральского. Любительницами острых ощущений и шок-контента оказались ученицы пятого класса местной гимназии", – рассказал Горелых. Он добавил, что ранее никто из них на учете в полиции не состоял, а кроме возбужденного следователями уголовного дела, сотрудники МВД завели на родителей подростков делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание детей). Самих школьниц поставят на учет в службе ПДН. "В адрес руководства учебного заведения, где допущены явные просчеты в воспитательном процессе подрастающего поколения, территориальный ОВД направит официальное представление с целью устранения причин подобного противоправного поступка и активизации патриотической работы с молодежью", – добавил представитель полиции.

каменск-уральский

россия

свердловская область

