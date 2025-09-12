https://ria.ru/20250912/ural-2041395573.html
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне
происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о том, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Согласно информации СМИ, 11 сентября в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на мемориале воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского, на Вечном огне пожарили зефир", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что личности подростков и их законных представителей устанавливаются, начата проверка. "Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", – добавили в ведомстве.Как сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы, а девочки, жарившие сладости на пламени Вечного огня, снимали это на видео. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков, уточнили в управлении.
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о том, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Согласно информации СМИ, 11 сентября в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на мемориале воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского
, на Вечном огне пожарили зефир", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что личности подростков и их законных представителей устанавливаются, начата проверка.
"Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", – добавили в ведомстве.
Как сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы, а девочки, жарившие сладости на пламени Вечного огня, снимали это на видео. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков, уточнили в управлении.