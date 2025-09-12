Рейтинг@Mail.ru
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 12.09.2025 (обновлено: 12:08 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ural-2041395573.html
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне - РИА Новости, 12.09.2025
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне
Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о том, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:01:00+03:00
2025-09-12T12:08:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000739934_0:257:3127:2015_1920x0_80_0_0_b5ebed7dc05424fabc44ac8f7ef30185.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о том, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Согласно информации СМИ, 11 сентября в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на мемориале воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского, на Вечном огне пожарили зефир", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что личности подростков и их законных представителей устанавливаются, начата проверка. "Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", – добавили в ведомстве.Как сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы, а девочки, жарившие сладости на пламени Вечного огня, снимали это на видео. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков, уточнили в управлении.
https://ria.ru/20250728/ukraina-2032030094.html
каменск-уральский
свердловская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000739934_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fc208dd0995f5bbf23fd4b6939d72ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, урал
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Урал
На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне

Прокуратура на Урале проверит данные о жаривших зефир на Вечном огне девочках

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вечный огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о том, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Согласно информации СМИ, 11 сентября в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на мемориале воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского, на Вечном огне пожарили зефир", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что личности подростков и их законных представителей устанавливаются, начата проверка.
"Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", – добавили в ведомстве.
Как сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы, а девочки, жарившие сладости на пламени Вечного огня, снимали это на видео. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков, уточнили в управлении.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь"
28 июля, 21:20
 
ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала