На Урале проверят данные о подростках, жаривших зефир на Вечном огне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сведения о том, что две девочки пожарили зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Согласно информации СМИ, 11 сентября в вечернее время две несовершеннолетние девочки, находясь на мемориале воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского, на Вечном огне пожарили зефир", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что личности подростков и их законных представителей устанавливаются, начата проверка. "Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", – добавили в ведомстве.Как сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ, после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы, а девочки, жарившие сладости на пламени Вечного огня, снимали это на видео. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей подростков, уточнили в управлении.

