ВС России взяли под контроль Алексеевский остров в Херсонской области

Алексеевский остров, расположенный у Антоновского ж/д моста в Херсонской области, взят под полный контроль спецназом военной разведки группировки войск "Днепр", РИА Новости, 12.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Алексеевский остров, расположенный у Антоновского ж/д моста в Херсонской области, взят под полный контроль спецназом военной разведки группировки войск "Днепр", сообщили РИА Новости бравшие этот остров военнослужащие 127-й бригады ВС РФ. "Алексеевский остров… Это слева от Антоновского ж/д моста, если смотреть лицом на Днепр. Через протоку Конки. Разведгруппа 127-й бригады начала активные наступательные действия", - сказал РИА Новости офицер спецназа разведки "Днепра" с позывным "Хаги". В то время, когда одна группа специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" вела операцию по взятию Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей в нем ДРГ противника, другая высадилась на расположенный неподалеку Алексеевский остров и провела налет на опорные пункты противника. "Это была общебатальонная задача, во-первых. Во-вторых, там момент такой, что произошло, что все совместно со всеми подразделениями нашего батальона (выполняли задачу – ред.), со всеми подразделениями других там подразделений", - сказал РИА Новости командир группы специального назначения, осуществившей штурм Алексеевского острова, с позывным "Зак". Бойцы спецназа на лодках, с двумя переправами, скрытно высадились на остров и начали налет на опорные пункты ВСУ. "Да, переправились, зашли. Очень тяжелый путь. Но дошли. Закрепились и начали работать", - рассказывает боец спецназа с позывным "Черный". Боевики ВСУ, после столкновения с российским спецназом, даже при наличии боекомплекта и исправного вооружения, обратились в паническое бегство. Спецназовцы отмечают, что в работе им очень помогла тщательная подготовка на полигоне. "Командир нас вел. Автомат, гранаты с собой. У меня ШГ (штурмовая группа – ред.) была. Командир кричит: "РПГ!" Ну я вылез, стрельнул, вроде попал… При моем участии (ликвидировали – ред.) пятерых боевиков", - сказал боец спецназа с позывным "Шиян". После потери первого и второго опорных пунктов противник был напуган и деморализован, и начал в панике вплавь покидать остров, пытаясь добраться до правого берега Днепра. "Без плавсредств. Просто вплавь. Решили стартануть вплавь. Нет, не убежали. Наши подразделения БПЛА уничтожили противника…", - сообщил агентству командир группы с позывным "Зак". Группа русского спецназа потерь при освобождении Алексеевского острова от боевиков ВСУ не понесла.

