https://ria.ru/20250912/ukraina-2041558409.html

Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ

Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ - РИА Новости, 12.09.2025

Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ

Девушки на Украине впервые заключили с ВСУ контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, они идут на должности операторов беспилотников,... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T20:39:00+03:00

2025-09-12T20:39:00+03:00

2025-09-12T20:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

джейк салливан

анна скороход

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766226030_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_2db0cce9e13d8c35d102c095ff93d4a0.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Девушки на Украине впервые заключили с ВСУ контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, они идут на должности операторов беспилотников, сообщает в пятницу украинский генштаб, не уточняя количество девушек. "Впервые контракт "18-24" с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА. Уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принес присягу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. О каком количестве девушек идет речь, не уточняется. Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Между тем ранее в сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше". Депутат Верховной Рады Анна Скороход 3 августа заявляла, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования к ним "как к животным".

https://ria.ru/20250910/ukraina-2040858867.html

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027469467.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, анна скороход, вооруженные силы украины, netflix, верховная рада украины