Рейтинг@Mail.ru
Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041558409.html
Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ
Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ - РИА Новости, 12.09.2025
Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ
Девушки на Украине впервые заключили с ВСУ контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, они идут на должности операторов беспилотников,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T20:39:00+03:00
2025-09-12T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джейк салливан
анна скороход
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766226030_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_2db0cce9e13d8c35d102c095ff93d4a0.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Девушки на Украине впервые заключили с ВСУ контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, они идут на должности операторов беспилотников, сообщает в пятницу украинский генштаб, не уточняя количество девушек. "Впервые контракт "18-24" с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА. Уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принес присягу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. О каком количестве девушек идет речь, не уточняется. Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Между тем ранее в сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше". Депутат Верховной Рады Анна Скороход 3 августа заявляла, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования к ним "как к животным".
https://ria.ru/20250910/ukraina-2040858867.html
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027469467.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766226030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e28f36b5473caafe5c639426d9241a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, анна скороход, вооруженные силы украины, netflix, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Netflix, Верховная Рада Украины
Украинки заключили первые "молодежные" контракты с ВСУ

Генштаб ВСУ: украинские девушки подписали контракты на должности операторов БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая Украинской армии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Девушки на Украине впервые заключили с ВСУ контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, они идут на должности операторов беспилотников, сообщает в пятницу украинский генштаб, не уточняя количество девушек.
«
"Впервые контракт "18-24" с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки, они идут на должности операторов БПЛА. Уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принес присягу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. О каком количестве девушек идет речь, не уточняется.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Киев готовит мобилизацию женщин
10 сентября, 10:15
Владимир Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Между тем ранее в сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше".
Депутат Верховной Рады Анна Скороход 3 августа заявляла, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования к ним "как к животным".
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Украинский депутат заявил, что Рада не допустит мобилизации женщин
6 июля, 11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанАнна СкороходВооруженные силы УкраиныNetflixВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала