МИД Украины анонсировал прибытие польских военных

Польские военные прибудут на Украину 18 сентября, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова передает РБК Украина. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T20:00:00+03:00

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Польские военные прибудут на Украину 18 сентября, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова передает РБК Украина."Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", — сказал он.Сибига также утверждает, что на сегодня якобы "только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", имея в виду инцидент с дронами в Польше.Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны.Позже министерство национальной обороны Польши выпустило заявление с опровержением информации об отправке военных на Украину. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, в свою очередь, заявил, что Варшава закрыла информацию о направлении своих военных на Украину для обучения уничтожению дронов. По его словам, "это не та информация, которую можно передавать".В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.

