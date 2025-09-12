Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины анонсировал прибытие польских военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 12.09.2025
МИД Украины анонсировал прибытие польских военных
Польские военные прибудут на Украину 18 сентября, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова передает РБК Украина. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Польские военные прибудут на Украину 18 сентября, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова передает РБК Украина."Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", — сказал он.Сибига также утверждает, что на сегодня якобы "только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", имея в виду инцидент с дронами в Польше.Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны.Позже министерство национальной обороны Польши выпустило заявление с опровержением информации об отправке военных на Украину. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, в свою очередь, заявил, что Варшава закрыла информацию о направлении своих военных на Украину для обучения уничтожению дронов. По его словам, "это не та информация, которую можно передавать".В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Польские военные прибудут на Украину 18 сентября, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова передает РБК Украина.
"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", — сказал он.
Сибига также утверждает, что на сегодня якобы "только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", имея в виду инцидент с дронами в Польше.
Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского поедут на Украину учиться сбивать дроны.
Позже министерство национальной обороны Польши выпустило заявление с опровержением информации об отправке военных на Украину. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, в свою очередь, заявил, что Варшава закрыла информацию о направлении своих военных на Украину для обучения уничтожению дронов. По его словам, "это не та информация, которую можно передавать".
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВаршаваАндрей СибигаДональд ТускВладимир Зеленский
 
 
