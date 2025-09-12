https://ria.ru/20250912/ukraina-2041480583.html

На Украине ликвидировали японского наемника

На Украине ликвидировали японского наемника - РИА Новости, 12.09.2025

На Украине ликвидировали японского наемника

Наемник Драго Кодзима с позывным "Тэцуо", присоединившийся к ВСУ, был ликвидирован на Украине, следует из соцсетей боевика, которые изучил корреспондент РИА... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:55:00+03:00

2025-09-12T14:55:00+03:00

2025-09-12T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

италия

родион мирошник

мария захарова

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ce5ced85c8003f3772ef8301e4e45d6.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Наемник Драго Кодзима с позывным "Тэцуо", присоединившийся к ВСУ, был ликвидирован на Украине, следует из соцсетей боевика, которые изучил корреспондент РИА Новости. Согласно опубликованным сведениям, Кодзима был уроженцем японской Осаки, проживавшим в Италии, а в ВСУ завербовался в июне 2024 года. На последнем фото, размещенном в соцсетях Кодзимы в июле, он позирует в военной форме с итальянским флагом в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, согласно данным соцсетей, также проживавшим до отправки на Украину в Италии и тоже ликвидированным. В комментариях под публикациями Кодзимы в соцсетях РИА Новости обнаружило несколько записей с соболезнованиями от его подписчиков. Они были опубликованы в начале сентября. В сентябре из показаний украинского пленного стало известно, что наемники из Японии принимают участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Видео его показаний передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250912/front-2041473889.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, италия, родион мирошник, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины