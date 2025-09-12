Рейтинг@Mail.ru
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041455312.html
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом - РИА Новости, 12.09.2025
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о нарушении правил полетов после того, как отвалившаяся от истребителя ВСУ ракета разрушила дом в... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:54:00+03:00
2025-09-12T13:54:00+03:00
в мире
украина
волынская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о нарушении правил полетов после того, как отвалившаяся от истребителя ВСУ ракета разрушила дом в Волынской области. В четверг украинские СМИ сообщили, что жилой дом в указанном регионе был разрушен ракетой, якобы отвалившейся от истребителя ВСУ во время полета. Информации о пострадавших не поступало. "Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство из-за падения боеприпаса с украинского истребителя на дом в одном из сел на Волыни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. В публикации уточняется, что досудебное расследование идет по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
https://ria.ru/20250911/vsu-2041252307.html
украина
волынская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волынская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Волынская область, Вооруженные силы Украины
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом

В Волынской области завели дело после падения ракеты с истребителя ВСУ на дом

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о нарушении правил полетов после того, как отвалившаяся от истребителя ВСУ ракета разрушила дом в Волынской области.
В четверг украинские СМИ сообщили, что жилой дом в указанном регионе был разрушен ракетой, якобы отвалившейся от истребителя ВСУ во время полета. Информации о пострадавших не поступало.
"Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство из-за падения боеприпаса с украинского истребителя на дом в одном из сел на Волыни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В публикации уточняется, что досудебное расследование идет по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении
11 сентября, 17:10
 
В миреУкраинаВолынская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала