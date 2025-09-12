https://ria.ru/20250912/ukraina-2041455312.html
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом - РИА Новости, 12.09.2025
На Украине завели дело после падения ракеты ВСУ на дом
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о нарушении правил полетов после того, как отвалившаяся от истребителя ВСУ ракета разрушила дом в... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело о нарушении правил полетов после того, как отвалившаяся от истребителя ВСУ ракета разрушила дом в Волынской области. В четверг украинские СМИ сообщили, что жилой дом в указанном регионе был разрушен ракетой, якобы отвалившейся от истребителя ВСУ во время полета. Информации о пострадавших не поступало. "Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство из-за падения боеприпаса с украинского истребителя на дом в одном из сел на Волыни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. В публикации уточняется, что досудебное расследование идет по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
