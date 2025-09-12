Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США
12:08 12.09.2025
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США - РИА Новости, 12.09.2025
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США
Отца убитой в США беженки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 12.09.2025
в мире
сша
украина
шарлотт
дональд трамп
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отца убитой в США беженки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail."Станислав не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте из-за строгих правил, запрещающих мужчинам призывного возраста покидать Украину", — говорится в материале.По информации Daily Mail, он был подавлен невозможностью проститься с дочерью.Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая умерла от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун — младший, уже отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
сша
украина
шарлотт
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США

DM: отца беженки Заруцкой не выпустили с Украины из-за призывного возраста

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отца убитой в США беженки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail.
"Станислав не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте из-за строгих правил, запрещающих мужчинам призывного возраста покидать Украину", — говорится в материале.
В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку
26 августа, 12:48
В Северной Каролине бездомный зарезал украинскую беженку
26 августа, 12:48
По информации Daily Mail, он был подавлен невозможностью проститься с дочерью.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая умерла от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун — младший, уже отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Белый дом обвинил Демократическую партию в поддержке преступности
11 сентября, 09:52
Белый дом обвинил Демократическую партию в поддержке преступности
11 сентября, 09:52
 
