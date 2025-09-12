https://ria.ru/20250912/ukraina-2041414472.html

СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США

Отца убитой в США беженки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отца убитой в США беженки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail."Станислав не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте из-за строгих правил, запрещающих мужчинам призывного возраста покидать Украину", — говорится в материале.По информации Daily Mail, он был подавлен невозможностью проститься с дочерью.Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая умерла от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун — младший, уже отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.

