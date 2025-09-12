Рейтинг@Mail.ru
В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины
10:34 12.09.2025
В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины
В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины - РИА Новости, 12.09.2025
В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины
После решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 10 раз, РИА Новости, 12.09.2025
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. После решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 10 раз, сообщает газета Rzeczpospolita. "Ежедневно публикуемые данные показывают, что после изменения правил количество выездов украинцев увеличилось на 10 600 человек всего за одну неделю", - отмечает издание. По словам лейтенанта Петра Закелажа из Бещадского пограничного отряда, за неделю до изменений (с 21 по 27 августа) на пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве было оформлено около 500 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. За тот же период выехали 650 мужчин этой возрастной группы. Тем временем, с 28 августа по 3 сентября на пограничные переходы в Подкарпатье прибыли 6100 украинцев. Две тысячи мужчин этой возрастной группы уехали. Аналогичная ситуация наблюдалась на границе в Люблинском воеводстве. Rzeczpospolita подсчитала, что за неделю до введения новых правил в Польшу прибыл 461 мужчина (уехали 575), а на следующей неделе — 4605. "В общей сложности в обоих воеводствах количество мужчин в возрасте 18-22 лет, въезжающих в Польшу, увеличилось в десять раз", - резюмировала газета. Как напоминает издание, новые правила действуют с 26 августа. "Официально это делается для того, чтобы побудить молодых украинцев учиться за рубежом. Если же говорить менее официально, речь идёт об общественной поддержке", - пишет газета. Как рассказал Rzeczpospolita аналитик Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор, "электорат в возрасте 18-30 лет — это база" Владимира Зеленского, "именно благодаря этой группе он, по сути, выиграл выборы 2019 года, он хочет повторить это после войны". Пограничная служба Польши подчеркивает, что она проверяет личность прибывших, действительность документов, соответствие цели поездки имеющимся документам, финансовые ресурсы, а также информацию о лицах, пересекающих границу, в базах данных. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. После решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 10 раз, сообщает газета Rzeczpospolita.
"Ежедневно публикуемые данные показывают, что после изменения правил количество выездов украинцев увеличилось на 10 600 человек всего за одну неделю", - отмечает издание.
По словам лейтенанта Петра Закелажа из Бещадского пограничного отряда, за неделю до изменений (с 21 по 27 августа) на пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве было оформлено около 500 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. За тот же период выехали 650 мужчин этой возрастной группы.
Тем временем, с 28 августа по 3 сентября на пограничные переходы в Подкарпатье прибыли 6100 украинцев. Две тысячи мужчин этой возрастной группы уехали. Аналогичная ситуация наблюдалась на границе в Люблинском воеводстве.
Rzeczpospolita подсчитала, что за неделю до введения новых правил в Польшу прибыл 461 мужчина (уехали 575), а на следующей неделе — 4605. "В общей сложности в обоих воеводствах количество мужчин в возрасте 18-22 лет, въезжающих в Польшу, увеличилось в десять раз", - резюмировала газета.
Как напоминает издание, новые правила действуют с 26 августа. "Официально это делается для того, чтобы побудить молодых украинцев учиться за рубежом. Если же говорить менее официально, речь идёт об общественной поддержке", - пишет газета.
Как рассказал Rzeczpospolita аналитик Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор, "электорат в возрасте 18-30 лет — это база" Владимира Зеленского, "именно благодаря этой группе он, по сути, выиграл выборы 2019 года, он хочет повторить это после войны".
Пограничная служба Польши подчеркивает, что она проверяет личность прибывших, действительность документов, соответствие цели поездки имеющимся документам, финансовые ресурсы, а также информацию о лицах, пересекающих границу, в базах данных.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
