https://ria.ru/20250912/ukraina-2041344926.html

СМИ: МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева

СМИ: МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева - РИА Новости, 12.09.2025

СМИ: МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева

Международный валютный фонд считает, что киевский режим недооценил свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов, что грозит трудностями... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T04:48:00+03:00

2025-09-12T04:48:00+03:00

2025-09-12T04:48:00+03:00

в мире

украина

киев

владимир зеленский

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40759/58/407595828_0:338:3039:2047_1920x0_80_0_0_7fac6e191a049486d30cb4cf77807cbd.jpg

МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Международный валютный фонд считает, что киевский режим недооценил свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов, что грозит трудностями в получении нового пакета поддержки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве", — говорится в материале.По словам осведомленного источника, разногласия возникли в ходе встреч в Киеве на прошлой неделе, в ходе которой обсуждалось внешнее финансирование Украины на 2026 и 2027 годы. Эти расхождения крайне важно устранить до того, как МВФ рассмотрит запрос Украины на новую кредитную программу, отмечает агентство."Украина уже сталкивается с некоторыми трудностями в привлечении дополнительной помощи от своих основных партнеров", — подчеркивается в материале.Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе финансовой поддержки страны.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20250830/putin-2038436960.html

https://ria.ru/20250729/mvf-2032159701.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, мвф