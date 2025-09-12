Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал об угрозах в его адрес с украинских аккаунтов - РИА Новости, 12.09.2025
13:27 12.09.2025 (обновлено: 17:51 12.09.2025)
Развожаев рассказал об угрозах в его адрес с украинских аккаунтов
Развожаев рассказал об угрозах в его адрес с украинских аккаунтов
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что накануне в ходе телевизионного эфира произошла массированная информационная атака с украинских аккаунтов с угрозами и оскорблениями в его адрес и в отношении членов его семьи. Развожаев в пятницу проголосовал на избирательном участке № 95, который расположен в школе №39 Севастополя в Ленинском районе города. Вместе с ним проголосовала жена Надежда, на участок также пришел сын губернатора Максим. "Ситуация достаточно напряженная. На Украине к нашим выборам относятся с огромным вниманием, к сожалению, с вниманием неадекватным, негативным. Выборы губернатора Севастополя для укронацистов – кость в горле. Вчера, когда я проводил рабочий эфир, с сотен украинских аккаунтов была организована информационная атака с оскорблениями и угрозами в мой адрес, членам моей семьи. Но это никак не помешает свободному волеизъявлению севастопольцев. Участие в выборах для каждого севастопольца – это еще раз подтверждение выбора и голосование за Русский Севастополь, за его будущее. Призываю всех прийти, сделать свой исторический выбор и еще раз доказать всему миру, что Севастополь - это Россия. Так было, так есть и так будет всегда", - сказал он журналистам. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, все 187 участков региона в 8.00 мск начали работу, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона, свидетельствуют данные Севгоризбиркома. В выборах губернатора Севастополя принимают участие пять кандидатов от пяти парламентских партий.
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что накануне в ходе телевизионного эфира произошла массированная информационная атака с украинских аккаунтов с угрозами и оскорблениями в его адрес и в отношении членов его семьи.
Развожаев в пятницу проголосовал на избирательном участке № 95, который расположен в школе №39 Севастополя в Ленинском районе города. Вместе с ним проголосовала жена Надежда, на участок также пришел сын губернатора Максим.
"Ситуация достаточно напряженная. На Украине к нашим выборам относятся с огромным вниманием, к сожалению, с вниманием неадекватным, негативным. Выборы губернатора Севастополя для укронацистов – кость в горле. Вчера, когда я проводил рабочий эфир, с сотен украинских аккаунтов была организована информационная атака с оскорблениями и угрозами в мой адрес, членам моей семьи. Но это никак не помешает свободному волеизъявлению севастопольцев. Участие в выборах для каждого севастопольца – это еще раз подтверждение выбора и голосование за Русский Севастополь, за его будущее. Призываю всех прийти, сделать свой исторический выбор и еще раз доказать всему миру, что Севастополь - это Россия. Так было, так есть и так будет всегда", - сказал он журналистам.
Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, все 187 участков региона в 8.00 мск начали работу, сообщили в Севастопольской городской комиссии.
В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона, свидетельствуют данные Севгоризбиркома.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие пять кандидатов от пяти парламентских партий.
