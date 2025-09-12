https://ria.ru/20250912/ugroza-2041353244.html

NYT: угроза стрельбы в Военно-морской академии в Мэриленде оказалась ложной

Угроза стрельбы в Военно-морской академии в американском штате Мэриленд оказалась ложной, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 12.09.2025

в мире

мэриленд

сша

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Угроза стрельбы в Военно-морской академии в американском штате Мэриленд оказалась ложной, сообщает газета New York Times. В учебном заведении была объявлена тревога из-за сообщения в анонимном чате о том, что по кампусу перемещается активный стрелок. Как выяснилось, сообщение было отправлено исключенным из академии курсантом, который в это время находился в доме своих родителей на Среднем Западе. На фоне сообщений о стрелке и объявленной тревоге один из курсантов был госпитализирован. Он принял полицейских за угрозу, вступил с ними бой и получил ранения в результате ответного огня.

