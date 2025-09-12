https://ria.ru/20250912/udary-2041576118.html
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 12.09.2025
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:07:00+03:00
2025-09-12T23:07:00+03:00
2025-09-12T23:07:00+03:00
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974625870_156:0:3000:1600_1920x0_80_0_0_16f7d1a827adc85275764ff7f57e8150.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина. Шестого сентября ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру (УТЦ) с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Через несколько дней, 11 сентября, ВСУ повторили атаку по УТЦ и снова нанесли удар по крыше корпуса "Г". "Безопасность сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС обеспечивается за счет комбинации дипломатических договоренностей, тщательного планирования, постоянного мониторинга угроз, координации с военными и наличия инфраструктуры безопасности на самой станции", - отметила она. По ее словам, для безопасности сотрудников международной организации руководство станции активно мониторит ситуацию. На станции определены правила поведения, зоны, в которых можно находиться, и действия в случае чрезвычайной ситуации. Сотрудникам МАГАТЭ разрешено находиться только в заранее согласованных и относительно безопасных зонах, чтобы минимизировать риск. Яшина также дала понять, что правила перемещения по станции и правила безопасности практически одинаковы как для сотрудников ЗАЭС, так и для экспертов МАГАТЭ, работающих на ней.
https://ria.ru/20250912/dron-2041566682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974625870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0425dfe5dc774c5dc87bd47b959be46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
Яшина: удары ВСУ по ЗАЭС угрожают безопасности сотрудников МАГАТЭ
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина.
Шестого сентября ВСУ
нанесли удар по учебно-тренировочному центру (УТЦ) с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Через несколько дней, 11 сентября, ВСУ повторили атаку по УТЦ и снова нанесли удар по крыше корпуса "Г".
"Безопасность сотрудников МАГАТЭ
на Запорожской АЭС
обеспечивается за счет комбинации дипломатических договоренностей, тщательного планирования, постоянного мониторинга угроз, координации с военными и наличия инфраструктуры безопасности на самой станции", - отметила она.
По ее словам, для безопасности сотрудников международной организации руководство станции активно мониторит ситуацию. На станции определены правила поведения, зоны, в которых можно находиться, и действия в случае чрезвычайной ситуации. Сотрудникам МАГАТЭ разрешено находиться только в заранее согласованных и относительно безопасных зонах, чтобы минимизировать риск.
Яшина также дала понять, что правила перемещения по станции и правила безопасности практически одинаковы как для сотрудников ЗАЭС, так и для экспертов МАГАТЭ, работающих на ней.