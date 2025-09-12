Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
23:07 12.09.2025
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 12.09.2025
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ
Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной... РИА Новости, 12.09.2025
в мире
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина. Шестого сентября ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру (УТЦ) с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Через несколько дней, 11 сентября, ВСУ повторили атаку по УТЦ и снова нанесли удар по крыше корпуса "Г". "Безопасность сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС обеспечивается за счет комбинации дипломатических договоренностей, тщательного планирования, постоянного мониторинга угроз, координации с военными и наличия инфраструктуры безопасности на самой станции", - отметила она. По ее словам, для безопасности сотрудников международной организации руководство станции активно мониторит ситуацию. На станции определены правила поведения, зоны, в которых можно находиться, и действия в случае чрезвычайной ситуации. Сотрудникам МАГАТЭ разрешено находиться только в заранее согласованных и относительно безопасных зонах, чтобы минимизировать риск. Яшина также дала понять, что правила перемещения по станции и правила безопасности практически одинаковы как для сотрудников ЗАЭС, так и для экспертов МАГАТЭ, работающих на ней.
2025
в мире, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ

Яшина: удары ВСУ по ЗАЭС угрожают безопасности сотрудников МАГАТЭ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина.
Шестого сентября ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру (УТЦ) с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Через несколько дней, 11 сентября, ВСУ повторили атаку по УТЦ и снова нанесли удар по крыше корпуса "Г".
"Безопасность сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС обеспечивается за счет комбинации дипломатических договоренностей, тщательного планирования, постоянного мониторинга угроз, координации с военными и наличия инфраструктуры безопасности на самой станции", - отметила она.
По ее словам, для безопасности сотрудников международной организации руководство станции активно мониторит ситуацию. На станции определены правила поведения, зоны, в которых можно находиться, и действия в случае чрезвычайной ситуации. Сотрудникам МАГАТЭ разрешено находиться только в заранее согласованных и относительно безопасных зонах, чтобы минимизировать риск.
Яшина также дала понять, что правила перемещения по станции и правила безопасности практически одинаковы как для сотрудников ЗАЭС, так и для экспертов МАГАТЭ, работающих на ней.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
У ЗАЭС сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать станцию
