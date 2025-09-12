https://ria.ru/20250912/udary-2041576118.html

На ЗАЭС рассказали об обеспечении безопасности экспертов МАГАТЭ

2025-09-12T23:07:00+03:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Удары ВСУ по ЗАЭС потенциально угрожают не только безопасности сотрудников станции, но и присутствующих там экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина. Шестого сентября ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру (УТЦ) с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Через несколько дней, 11 сентября, ВСУ повторили атаку по УТЦ и снова нанесли удар по крыше корпуса "Г". "Безопасность сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС обеспечивается за счет комбинации дипломатических договоренностей, тщательного планирования, постоянного мониторинга угроз, координации с военными и наличия инфраструктуры безопасности на самой станции", - отметила она. По ее словам, для безопасности сотрудников международной организации руководство станции активно мониторит ситуацию. На станции определены правила поведения, зоны, в которых можно находиться, и действия в случае чрезвычайной ситуации. Сотрудникам МАГАТЭ разрешено находиться только в заранее согласованных и относительно безопасных зонах, чтобы минимизировать риск. Яшина также дала понять, что правила перемещения по станции и правила безопасности практически одинаковы как для сотрудников ЗАЭС, так и для экспертов МАГАТЭ, работающих на ней.

