https://ria.ru/20250912/udar-2041427430.html

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.09.2025

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:48:00+03:00

2025-09-12T12:48:00+03:00

2025-09-12T12:56:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701449_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_57827e003ad3b5fa53a7d7befa490083.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также объектам украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность