ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 12.09.2025
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также объектам украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также объектам украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
