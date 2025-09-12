https://ria.ru/20250912/udar-2041427430.html
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
россия
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также объектам украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 6 по 12 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
россия
украина
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
