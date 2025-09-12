https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041539898.html
Корабли Балтийского флота отразили атаку авиации на учениях "Запад-2025"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках совместного стратегического учения (ССУ) "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны. "В рамках проведения ССУ "Запад-2025" в акватории Балтийского моря прошло учение с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что дежурный корабль средствами радионаблюдения выявил подлёт авиации условного противника, налет которой имитировали самолеты Су-30СМ, Су-24М и вертолёты Ми-8 морской авиации Балтфлота, движущиеся в сторону стоянок сил флота с разных направлений и в разных эшелонах высот. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
