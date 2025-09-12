https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041539898.html

Корабли Балтийского флота отразили атаку авиации на учениях "Запад-2025"

Корабли Балтийского флота отразили атаку авиации на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025

Корабли Балтийского флота отразили атаку авиации на учениях "Запад-2025"

Корабли Балтийского флота провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках совместного стратегического учения (ССУ)... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T18:49:00+03:00

2025-09-12T18:49:00+03:00

2025-09-12T18:49:00+03:00

безопасность

балтийское море

белоруссия

россия

балтийский флот вмф россии

су-30см

су-24м

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147302/41/1473024196_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_38237dd6bc32c55893ba01db486cf6ad.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в рамках совместного стратегического учения (ССУ) "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны. "В рамках проведения ССУ "Запад-2025" в акватории Балтийского моря прошло учение с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что дежурный корабль средствами радионаблюдения выявил подлёт авиации условного противника, налет которой имитировали самолеты Су-30СМ, Су-24М и вертолёты Ми-8 морской авиации Балтфлота, движущиеся в сторону стоянок сил флота с разных направлений и в разных эшелонах высот. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

https://ria.ru/20250912/zapad-2041351993.html

https://ria.ru/20250912/peskov-2041437831.html

балтийское море

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, балтийское море, белоруссия, россия, балтийский флот вмф россии, су-30см, су-24м, ми-8 амтш