Силы Северного флота приступили к учениям "Запад-2025"

Силы Северного флота приступили к учениям "Запад-2025"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы Северного флота, в том числе корабли Арктической экспедиционной группировки, развернуты для проведения учений "Запад-2025", сообщила журналистам пресс-служба флота. "В рамках начавшегося сегодня совместного стратегического учения "Запад-2025" в назначенных районах Северного Ледовитого океана развернуты разнородные отряды кораблей Северного флота, в том числе корабли Арктической экспедиционной группировки - большой противолодочный корабль "Североморск", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" командование Северного флота отработает действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов инфраструктуры арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало в пятницу. Его цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

