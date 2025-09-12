Рейтинг@Mail.ru
Новейшие атомные подлодки вышли в море на учение Тихоокеанского флота
12:43 12.09.2025
Новейшие атомные подлодки вышли в море на учение Тихоокеанского флота
безопасность
россия
тихий океан
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейшие атомные подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 955 "Борей" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море для участия в командно-штабном учении на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, следует из видео пресс-службы ТОФ. Ранее в ТОФ сообщили, что учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины. К учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".
россия
тихий океан
Командно-штабное учение на северо-востоке России
Тихоокеанский флот сообщил, что приступил к командно-штабному учению на северо-востоке России. В море на учения вышли, как следует из видео, новейшие атомные подлодки проектов 885 "Ясень" и 955 "Борей".
безопасность, россия, тихий океан, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Тихий океан, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейшие атомные подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 955 "Борей" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море для участия в командно-штабном учении на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, следует из видео пресс-службы ТОФ.
Ранее в ТОФ сообщили, что учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины. К учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".
БезопасностьРоссияТихий океанВиктор ЛиинаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
