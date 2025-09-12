https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041425152.html

Новейшие атомные подлодки вышли в море на учение Тихоокеанского флота

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейшие атомные подводные лодки проектов 885 "Ясень" и 955 "Борей" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море для участия в командно-штабном учении на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, следует из видео пресс-службы ТОФ. Ранее в ТОФ сообщили, что учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины. К учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

