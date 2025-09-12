https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351391.html
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2025
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии
Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:08:00+03:00
2025-09-12T07:08:00+03:00
2025-09-12T07:32:00+03:00
россия
безопасность
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035012166_0:247:3169:2030_1920x0_80_0_0_857ce4fd93e092db59909f19655b7f5e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности, сообщило Минобороны России."В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.На первом этапе учения будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351480.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035012166_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_54a3bcbbd772faf6473cd3f798134a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белоруссия
Россия, Безопасность, Белоруссия
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии
МО РФ: в ходе учений отработают управление войсками коалиционной группировки