В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии

В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2025

В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии

Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности, сообщило Минобороны России."В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.На первом этапе учения будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению, отмечает МО РФ.

