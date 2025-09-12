Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 12.09.2025 (обновлено: 07:32 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351391.html
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии - РИА Новости, 12.09.2025
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии
Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:08:00+03:00
2025-09-12T07:32:00+03:00
россия
безопасность
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035012166_0:247:3169:2030_1920x0_80_0_0_857ce4fd93e092db59909f19655b7f5e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности, сообщило Минобороны России."В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.На первом этапе учения будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351480.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035012166_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_54a3bcbbd772faf6473cd3f798134a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, белоруссия
Россия, Безопасность, Белоруссия
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии

МО РФ: в ходе учений отработают управление войсками коалиционной группировки

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности, сообщило Минобороны России.
"В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.
На первом этапе учения будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению, отмечает МО РФ.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Минобороны рассказали о приглашенных на совместные учения контингентах
07:10
 
РоссияБезопасностьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала