https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351253.html
Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"
Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025" - РИА Новости, 12.09.2025
Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"
Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:04:00+03:00
2025-09-12T07:04:00+03:00
2025-09-12T07:22:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035009328_0:79:3092:1818_1920x0_80_0_0_79676395570b053340be1e6ef40e9f22.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - говорится в сообщении.Учения пройдут на полигонах России, Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях. На них приглашены контингенты ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. На маневрах будут отрабатывать отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности.Учение станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году.
https://ria.ru/20250911/ucheniya-2041169652.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035009328_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8fe616ae194d447870365c3f2b74bb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия
Безопасность, Россия, Белоруссия
Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"
Стартовали совместные учения России и Белоруссии "Запад—2025"