https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351253.html

Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"

Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025" - РИА Новости, 12.09.2025

Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T07:04:00+03:00

2025-09-12T07:04:00+03:00

2025-09-12T07:22:00+03:00

безопасность

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035009328_0:79:3092:1818_1920x0_80_0_0_79676395570b053340be1e6ef40e9f22.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - говорится в сообщении.Учения пройдут на полигонах России, Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях. На них приглашены контингенты ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. На маневрах будут отрабатывать отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности.Учение станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году.

https://ria.ru/20250911/ucheniya-2041169652.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белоруссия