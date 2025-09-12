Рейтинг@Mail.ru
Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"
12.09.2025
Стартовали учения России и Белоруссии "Запад—2025"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - говорится в сообщении.Учения пройдут на полигонах России, Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях. На них приглашены контингенты ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. На маневрах будут отрабатывать отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности.Учение станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого сентября с.г. стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - говорится в сообщении.
Учения пройдут на полигонах России, Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях. На них приглашены контингенты ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. На маневрах будут отрабатывать отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности.
Учение станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 году.
Заголовок открываемого материала