Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик
Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик - РИА Новости, 12.09.2025
Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик
Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка может существенно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T02:26:00+03:00
2025-09-12T02:26:00+03:00
2025-09-12T02:26:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка может существенно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на решение потенциальных демократов поддержать Республиканскую партию, заявил главный политический аналитик YouTube-канала On Point Politics Лестер Теллез в интервью РИА Новости. "Теперь многие люди будут регистрироваться как республиканцы, а не как демократы", – заявил Теллез. Аналитик усомнился, что в нападении был замешан только один человек. Вместо этого он предположил, что в деле могла быть замешана "группа заговорщиков", нанявшая профессионального убийцу. Теллез также высказал мнение, что нападение могло быть организовано иностранным правительством. Кирк скончался в больнице после ранения в шею на мероприятии в Университете Юты в среду. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.
Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик
Теллез: убийство Кирка может увеличить число новых избирателей-республиканцев