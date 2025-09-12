https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041337519.html

Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик

Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик - РИА Новости, 12.09.2025

Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик

Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка может существенно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T02:26:00+03:00

2025-09-12T02:26:00+03:00

2025-09-12T02:26:00+03:00

в мире

юта

сша

дональд трамп

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка может существенно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на решение потенциальных демократов поддержать Республиканскую партию, заявил главный политический аналитик YouTube-канала On Point Politics Лестер Теллез в интервью РИА Новости. "Теперь многие люди будут регистрироваться как республиканцы, а не как демократы", – заявил Теллез. Аналитик усомнился, что в нападении был замешан только один человек. Вместо этого он предположил, что в деле могла быть замешана "группа заговорщиков", нанявшая профессионального убийцу. Теллез также высказал мнение, что нападение могло быть организовано иностранным правительством. Кирк скончался в больнице после ранения в шею на мероприятии в Университете Юты в среду. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041315380.html

юта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка