Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик - РИА Новости, 12.09.2025
02:26 12.09.2025
Убийство Кирка усилит позиции республиканцев, считает аналитик
в мире
юта
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка может существенно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на решение потенциальных демократов поддержать Республиканскую партию, заявил главный политический аналитик YouTube-канала On Point Politics Лестер Теллез в интервью РИА Новости. "Теперь многие люди будут регистрироваться как республиканцы, а не как демократы", – заявил Теллез. Аналитик усомнился, что в нападении был замешан только один человек. Вместо этого он предположил, что в деле могла быть замешана "группа заговорщиков", нанявшая профессионального убийцу. Теллез также высказал мнение, что нападение могло быть организовано иностранным правительством. Кирк скончался в больнице после ранения в шею на мероприятии в Университете Юты в среду. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.
в мире, юта, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Ross D. FranklinЧарли Кирк
© AP Photo / Ross D. Franklin
Чарли Кирк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка может существенно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на решение потенциальных демократов поддержать Республиканскую партию, заявил главный политический аналитик YouTube-канала On Point Politics Лестер Теллез в интервью РИА Новости.
"Теперь многие люди будут регистрироваться как республиканцы, а не как демократы", – заявил Теллез.
Аналитик усомнился, что в нападении был замешан только один человек. Вместо этого он предположил, что в деле могла быть замешана "группа заговорщиков", нанявшая профессионального убийцу. Теллез также высказал мнение, что нападение могло быть организовано иностранным правительством.
Кирк скончался в больнице после ранения в шею на мероприятии в Университете Юты в среду. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка
