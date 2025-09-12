https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041332986.html

Подозреваемый в убийстве Кирка пока остается на свободе

2025-09-12T00:54:00+03:00

в мире

юта

сша

чарли кирк

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США консервативного политика и активиста Чарли Кирка в Юте остается на свободе, сообщили РИА Новости в департаменте общественной безопасности Юты. "Следователи изучают несколько зацепок, подозреваемый не задержан", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении. Там говорится, что у правоохранителей есть след ступни и отпечаток ладони подозреваемого. При этом власти Юты не смогли подтвердить РИА Новости подлинность распространившейся ранее фотографии вероятного убийцы Кирка.

