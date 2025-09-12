Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве Кирка пока остается на свободе - РИА Новости, 12.09.2025
00:54 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка пока остается на свободе
в мире
юта
сша
чарли кирк
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США консервативного политика и активиста Чарли Кирка в Юте остается на свободе, сообщили РИА Новости в департаменте общественной безопасности Юты. "Следователи изучают несколько зацепок, подозреваемый не задержан", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении. Там говорится, что у правоохранителей есть след ступни и отпечаток ладони подозреваемого. При этом власти Юты не смогли подтвердить РИА Новости подлинность распространившейся ранее фотографии вероятного убийцы Кирка.
юта
сша
в мире, юта, сша, чарли кирк
В мире, Юта, США, Чарли Кирк
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве в США консервативного политика и активиста Чарли Кирка в Юте остается на свободе, сообщили РИА Новости в департаменте общественной безопасности Юты.
"Следователи изучают несколько зацепок, подозреваемый не задержан", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Там говорится, что у правоохранителей есть след ступни и отпечаток ладони подозреваемого.
При этом власти Юты не смогли подтвердить РИА Новости подлинность распространившейся ранее фотографии вероятного убийцы Кирка.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Команда Трампа усилила меры безопасности после убийства Кирка, пишет WSJ
