Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 12.09.2025 (обновлено: 00:24 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041330847.html
Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве Кирка
Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве его соратника, консервативного политика и активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T00:17:00+03:00
2025-09-12T00:24:00+03:00
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве его соратника, консервативного политика и активиста Чарли Кирка."Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о ходе расследования покушения.Он отметил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041315380.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве Кирка

Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновных в убийстве Кирка

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве его соратника, консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о ходе расследования покушения.
Он отметил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка
Вчера, 21:14
 
В миреСШАЧарли КиркДональд ТрампПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала