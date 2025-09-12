https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041330847.html
Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве Кирка
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в поиске виновников в убийстве его соратника, консервативного политика и активиста Чарли Кирка."Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о ходе расследования покушения.Он отметил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.
