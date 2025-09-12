Рейтинг@Mail.ru
10:39 12.09.2025
Почти 18 тысяч человек записались на выборы на московских участках
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках, сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова. "И хотелось бы подчеркнуть, что количество записавшихся на сегодня, уже проверенное, отрегулированное, чтобы исключить двойной способ голосования, составляет 17 868 человек", - сказала Кириллова на брифинге в общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов РФ в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборыгубернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Голосование на выборах за глав регионов РФ на экстерриториальном участке на станции метро "Курская" в единый день голосования. 12 сентября 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках, сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.
"И хотелось бы подчеркнуть, что количество записавшихся на сегодня, уже проверенное, отрегулированное, чтобы исключить двойной способ голосования, составляет 17 868 человек", - сказала Кириллова на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов РФ в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборыгубернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
