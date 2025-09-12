Почти 18 тысяч человек записались на выборы на московских участках
Кириллова: почти 18 тысяч человек записались на выборы глав регионов в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах за глав регионов РФ на экстерриториальном участке на станции метро "Курская" в единый день голосования. 12 сентября 2025
Голосование на выборах за глав регионов РФ на экстерриториальном участке на станции метро "Курская" в единый день голосования. 12 сентября 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках, сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов РФ в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборыгубернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
