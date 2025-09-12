Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования - РИА Новости, 12.09.2025
11:22 12.09.2025
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экраны, где отображается ход голосования и предварительные итоги единого дня голосования, который проходит 12-14 сентября, начали работу в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова перед началом брифинга о старте голосования в ЕДГ-2025 дала старт работе экранов в зале заседаний ЦИК. "Прошу включить медиаэкраны, на которых будут отображаться данные по явке избирателей, по тем местам, в которых идут выборы. Сведения же на экранах будут обновляться по мере ввода данных Государственной автоматизированной системой "Выборы", - сказала Памфилова. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования

В ЦИК начали работать экраны с предварительными итогами голосования

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экраны, где отображается ход голосования и предварительные итоги единого дня голосования, который проходит 12-14 сентября, начали работу в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова перед началом брифинга о старте голосования в ЕДГ-2025 дала старт работе экранов в зале заседаний ЦИК.
Избирательный бюллетень - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Севастополе досрочно проголосовали более 127 тысяч избирателей
Вчера, 09:55
"Прошу включить медиаэкраны, на которых будут отображаться данные по явке избирателей, по тем местам, в которых идут выборы. Сведения же на экранах будут обновляться по мере ввода данных Государственной автоматизированной системой "Выборы", - сказала Памфилова.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Памфилова объявила старт единого дня голосования
Вчера, 10:47
 
