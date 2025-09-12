https://ria.ru/20250912/tsik-2041401293.html

В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экраны, где отображается ход голосования и предварительные итоги единого дня голосования, который проходит 12-14 сентября, начали работу в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова перед началом брифинга о старте голосования в ЕДГ-2025 дала старт работе экранов в зале заседаний ЦИК. "Прошу включить медиаэкраны, на которых будут отображаться данные по явке избирателей, по тем местам, в которых идут выборы. Сведения же на экранах будут обновляться по мере ввода данных Государственной автоматизированной системой "Выборы", - сказала Памфилова. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

