https://ria.ru/20250912/tsik-2041401293.html
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования - РИА Новости, 12.09.2025
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования
Экраны, где отображается ход голосования и предварительные итоги единого дня голосования, который проходит 12-14 сентября, начали работу в Центральной... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:22:00+03:00
2025-09-12T11:22:00+03:00
2025-09-12T11:22:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041395934_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_b8e73b946fcb1f0565435db4f12fd3b1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экраны, где отображается ход голосования и предварительные итоги единого дня голосования, который проходит 12-14 сентября, начали работу в Центральной избирательной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова перед началом брифинга о старте голосования в ЕДГ-2025 дала старт работе экранов в зале заседаний ЦИК. "Прошу включить медиаэкраны, на которых будут отображаться данные по явке избирателей, по тем местам, в которых идут выборы. Сведения же на экранах будут обновляться по мере ввода данных Государственной автоматизированной системой "Выборы", - сказала Памфилова. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/sevastopol-2041374032.html
https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041391142.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041395934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb342c1c7b73a1c0d1f3b5a61a632e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования
В ЦИК начали работать экраны с предварительными итогами голосования