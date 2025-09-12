https://ria.ru/20250912/tserkov-2041357833.html
Русская православная церковь за границей проведет Архиерейский Собор
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) проведет в 2026 году первый за почти четыре года Архиерейский Собор, сообщил РИА Новости Первоиерарх РПЦЗ митрополит Николай (Ольховский). "Есть вероятность, что мы проведем Архиерейский Собор после Пасхи в следующем году. В нем примут участие все наши правящие архиереи и викарные епископы", - сказал митрополит Николай. По его словам, программа собора будет известна позднее. Владыка предложил провести заседание в Германии, поскольку местная епархия будет праздновать 100-летие. "Это важная дата, и чтобы отметить ее, я предложил провести там собор", - добавил он. В последний раз Архиерейский Собор РПЦЗ собирался в 2022 году, когда владыка Николай был избран первоиерархом.
