12.09.2025
06:30 12.09.2025
В Японии прокомментировали новый порог цен на российскую нефть
В Японии прокомментировали новый порог цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.09.2025
В Японии прокомментировали новый порог цен на российскую нефть
Новый порог цен на импорт сырой нефти из РФ, введенный правительством Японии в пятницу, будет применяться к контрактам, заключенным после 12 сентября
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Новый порог цен на импорт сырой нефти из РФ, введенный правительством Японии в пятницу, будет применяться к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября, говорится в пресс-релизе МИД Японии. С 12 сентября 2025 года Япония установила новую предельную цену на импорт сырой нефти из РФ в 47,6 долларов за баррель. Раньше она составляла 60 долларов за баррель. "Однако к импорту нефти российского происхождения, который будет выгружен в Японии не позднее 17 октября 2025 года, а также к исполнению обязательств и предоставлению работ или услуг по контрактам, заключённым до 12 сентября 2025 года, если отгрузка была произведена до этой даты и выгрузка в Японии состоится не позднее 17 октября 2025 года, будет применяться верхний предел цены до снижения", - отмечается в документе.
экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
В Японии прокомментировали новый порог цен на российскую нефть

Новый порог цен на нефть из РФ затронет контракты с выгрузкой после 17 октября

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Новый порог цен на импорт сырой нефти из РФ, введенный правительством Японии в пятницу, будет применяться к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября, говорится в пресс-релизе МИД Японии.
С 12 сентября 2025 года Япония установила новую предельную цену на импорт сырой нефти из РФ в 47,6 долларов за баррель. Раньше она составляла 60 долларов за баррель.
"Однако к импорту нефти российского происхождения, который будет выгружен в Японии не позднее 17 октября 2025 года, а также к исполнению обязательств и предоставлению работ или услуг по контрактам, заключённым до 12 сентября 2025 года, если отгрузка была произведена до этой даты и выгрузка в Японии состоится не позднее 17 октября 2025 года, будет применяться верхний предел цены до снижения", - отмечается в документе.
