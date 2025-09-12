Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством - РИА Новости, 12.09.2025
16:39 12.09.2025
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством - РИА Новости, 12.09.2025
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством
ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы принимаем участие в обсуждении с правительством направлений бюджетной политики, но, конечно, об окончательных решениях объявит правительство", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, бюджет
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Бюджет
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством

Набиуллина: ЦБ участвует в бюджетном процессе, а решение принимает правительство

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы принимаем участие в обсуждении с правительством направлений бюджетной политики, но, конечно, об окончательных решениях объявит правительство", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Вчера, 13:33
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияБюджет
 
 
