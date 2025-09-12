https://ria.ru/20250912/tsb-2041511353.html
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством - РИА Новости, 12.09.2025
Набиуллина: окончательное решение по бюджету всегда за правительством
2025-09-12
ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ принимает участие в бюджетном процессе, но окончательное решение принимает правительство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы принимаем участие в обсуждении с правительством направлений бюджетной политики, но, конечно, об окончательных решениях объявит правительство", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
