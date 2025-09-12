ЦБ обеспокоен необоснованными блокировками средств банками

Рейтинг@Mail.ru
16:28 12.09.2025 (обновлено: 16:35 12.09.2025)
Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск жалоб, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Действительно, нас это беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По мнению Набиуллиной, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались."Я просто напомню, что у нас блокироваться средства могут по сути по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками, есть подозрение на то, что операции мошеннические. Если есть отмывание денег, противодействие отмыванию денег и третье - это нарушение налогового законодательства. Вот когда банки могут приостанавливать операции", - подчеркнула глава регулятора.Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Эльвира Набиуллина, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Центробанк обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт
26 августа, 14:07
 
