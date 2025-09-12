https://ria.ru/20250912/tramp-2041519726.html

Трамп перепутал Армению с Албанией

Трамп перепутал Армению с Албанией - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп перепутал Армению с Албанией

Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе своего интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T17:15:00+03:00

2025-09-12T17:15:00+03:00

2025-09-12T19:29:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

сша

дональд трамп

никол пашинян

ильхам алиев

албания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041550787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6fbdd77c3b5d59bb63952a486007ac7.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе своего интервью телеканалу Fox News. "Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет", - сказал Трамп. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

https://ria.ru/20250413/sovetnik-2011043530.html

армения

азербайджан

сша

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе интервью Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе своего интервью телеканалу Fox News. Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет. 2025-09-12T17:15 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, сша, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев, албания