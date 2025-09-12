Рейтинг@Mail.ru
Трамп перепутал Армению с Албанией - РИА Новости, 12.09.2025
17:15 12.09.2025 (обновлено: 19:29 12.09.2025)
Трамп перепутал Армению с Албанией
Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе своего интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе своего интервью телеканалу Fox News. "Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет", - сказал Трамп. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией в ходе своего интервью телеканалу Fox News.
"Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет", - сказал Трамп.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
