Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает - РИА Новости, 12.09.2025
16:08 12.09.2025 (обновлено: 22:48 12.09.2025)
Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. &quot;Да, оно, можно сказать, иссякает. И иссякает быстро&quot;, — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, иссякает ли его терпение по отношению к российскому лидеру.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает.
"Да, оно, можно сказать, иссякает. И иссякает быстро", — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, иссякает ли его терпение по отношению к российскому лидеру.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
