Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает

Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:08:00+03:00

2025-09-12T16:08:00+03:00

2025-09-12T22:48:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. "Да, оно, можно сказать, иссякает. И иссякает быстро", — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, иссякает ли его терпение по отношению к российскому лидеру.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

