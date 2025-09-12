https://ria.ru/20250912/tramp-2041502966.html
Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину иссякает
2025-09-12T16:08:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по отношению к лидеру России Владимиру Путину иссякает. "Да, оно, можно сказать, иссякает. И иссякает быстро", — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, иссякает ли его терпение по отношению к российскому лидеру.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
