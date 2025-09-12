Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о возможных санкциях против России - РИА Новости, 12.09.2025
16:04 12.09.2025
Трамп рассказал о возможных санкциях против России
2025-09-12T16:04:00+03:00
2025-09-12T16:04:00+03:00
в мире
россия
сша
индия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин. "Это будет жёсткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин", — сказал он в пятничном интервью Fox News, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях в отношении РФ. Трамп также отметил, что ранее уже ввёл пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьёзным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели". "Это было непросто сделать", - признался американский лидер.
в мире, россия, сша, индия, дональд трамп
В мире, Россия, США, Индия, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
8 сентября, 15:58
 
