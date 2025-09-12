https://ria.ru/20250912/tramp-2041501724.html

Трамп рассказал о возможных санкциях против России

Трамп рассказал о возможных санкциях против России - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп рассказал о возможных санкциях против России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать... РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае введения новых рестрикций против России они будут направлены на банковский сектор, нефтяную сферу и включать введение пошлин. "Это будет жёсткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин", — сказал он в пятничном интервью Fox News, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях в отношении РФ. Трамп также отметил, что ранее уже ввёл пошлины в 50% в отношении Индии за покупку российской нефти, назвав это "серьёзным шагом, вызвавшим разногласия с Нью-Дели". "Это было непросто сделать", - признался американский лидер.

