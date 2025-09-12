Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 12.09.2025
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что урегулированию на Украине все еще мешает сохраняющаяся "ненависть" между сторонами конфликта. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что урегулированию на Украине все еще мешает сохраняющаяся "ненависть" между сторонами конфликта."Послушайте, существует огромная ненависть. Огромная", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря о своей оценке препятствий к украинскому урегулированию.
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию

Трамп: урегулированию на Украине мешает ненависть между сторонами конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что урегулированию на Украине все еще мешает сохраняющаяся "ненависть" между сторонами конфликта.
«
"Послушайте, существует огромная ненависть. Огромная", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря о своей оценке препятствий к украинскому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
Вчера, 08:00
 
