https://ria.ru/20250912/tramp-2041499026.html
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что урегулированию на Украине все еще мешает сохраняющаяся "ненависть" между сторонами конфликта. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:54:00+03:00
2025-09-12T15:54:00+03:00
2025-09-12T15:55:00+03:00
украина
в мире
сша
дональд трамп
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что урегулированию на Украине все еще мешает сохраняющаяся "ненависть" между сторонами конфликта."Послушайте, существует огромная ненависть. Огромная", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря о своей оценке препятствий к украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, дональд трамп
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Трамп назвал препятствия к украинскому урегулированию
Трамп: урегулированию на Украине мешает ненависть между сторонами конфликта