Трамп заявил, что разочарован темпом украинского урегулирования
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта."Я очень разочарован", - сказал Трамп в интервью Fox News.Он заявил, что другие конфликты, разрешения которых добился президент США, казались сложнее.
