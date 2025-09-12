https://ria.ru/20250912/tramp-2041495696.html

Трамп заявил, что разочарован темпом украинского урегулирования

2025-09-12T15:44:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта."Я очень разочарован", - сказал Трамп в интервью Fox News.Он заявил, что другие конфликты, разрешения которых добился президент США, казались сложнее.

Наталья Макарова

