https://ria.ru/20250912/tramp-2041494775.html

Трамп заявил, что проблемными городами в США управляет Демпартия

Трамп заявил, что проблемными городами в США управляет Демпартия - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп заявил, что проблемными городами в США управляет Демпартия

Почти каждый проблемный город в США находится под управлением представителей Демократической партии, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:42:00+03:00

2025-09-12T15:42:00+03:00

2025-09-12T15:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Почти каждый проблемный город в США находится под управлением представителей Демократической партии, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. "Почти каждый город, с которым проблемы, управляется демократами", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам президента США, в Демпартии выступают против попыток федеральных властей навести порядок в городах и побороть преступность.

https://ria.ru/20250912/tramp-2041492971.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп