Трамп заявил, что проблемными городами в США управляет Демпартия
Трамп заявил, что проблемными городами в США управляет Демпартия - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп заявил, что проблемными городами в США управляет Демпартия
Почти каждый проблемный город в США находится под управлением представителей Демократической партии, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Почти каждый проблемный город в США находится под управлением представителей Демократической партии, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. "Почти каждый город, с которым проблемы, управляется демократами", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам президента США, в Демпартии выступают против попыток федеральных властей навести порядок в городах и побороть преступность.
