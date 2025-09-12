Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго - РИА Новости, 12.09.2025
15:36 12.09.2025 (обновлено: 16:10 12.09.2025)
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго
Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News начать борьбу с преступностью в городе Мемфисе. РИА Новости, 12.09.2025
в мире
мемфис
дональд трамп
сша
сент-луис
пит хегсет
чикаго
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News начать борьбу с преступностью в городе Мемфисе."Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас", — сказал он.Трамп пообещал навести там порядок и при необходимости привлечь Нацгвардию и военных.Президент отметил, что в разговоре с советниками также обсуждалась сложная ситуация с преступностью в Сент-Луисе и Чикаго. По его мнению, эти города рискуют "быть потерянными" из-за роста насилия. Он пообещал бороться со злоумышленниками и в Новом Орлеане. Трамп наводит порядок в ВашингтонеВ середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
мемфис
сша
сент-луис
чикаго
в мире, мемфис, дональд трамп, сша, сент-луис, пит хегсет, чикаго, министерство обороны сша
В мире, Мемфис, Дональд Трамп, США, Сент-Луис, Пит Хегсет, Чикаго, Министерство обороны США

Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News начать борьбу с преступностью в городе Мемфисе.
"Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас", — сказал он.
Трамп пообещал навести там порядок и при необходимости привлечь Нацгвардию и военных.
Президент отметил, что в разговоре с советниками также обсуждалась сложная ситуация с преступностью в Сент-Луисе и Чикаго. По его мнению, эти города рискуют "быть потерянными" из-за роста насилия. Он пообещал бороться со злоумышленниками и в Новом Орлеане.

Власти штата Иллинойс и мэр Чикаго возражают против участия федерального правительства в борьбе с преступностью.

Трамп наводит порядок в Вашингтоне

В середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
  • местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства;
  • в столицу направили войска Нацгвардии;
  • туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.
В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
В миреМемфисДональд ТрампСШАСент-ЛуисПит ХегсетЧикагоМинистерство обороны США
 
 
