Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News начать борьбу с преступностью в городе Мемфисе.
"Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас", — сказал он.
Трамп пообещал навести там порядок и при необходимости привлечь Нацгвардию и военных.
Президент отметил, что в разговоре с советниками также обсуждалась сложная ситуация с преступностью в Сент-Луисе и Чикаго. По его мнению, эти города рискуют "быть потерянными" из-за роста насилия. Он пообещал бороться со злоумышленниками и в Новом Орлеане.
Власти штата Иллинойс и мэр Чикаго возражают против участия федерального правительства в борьбе с преступностью.
Трамп наводит порядок в Вашингтоне
В середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
- местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства;
- в столицу направили войска Нацгвардии;
- туда также могут послать Вооруженные силы, если появится необходимость.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.
В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.