Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго

Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис и Чикаго

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News начать борьбу с преступностью в городе Мемфисе."Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас", — сказал он.Трамп пообещал навести там порядок и при необходимости привлечь Нацгвардию и военных.Президент отметил, что в разговоре с советниками также обсуждалась сложная ситуация с преступностью в Сент-Луисе и Чикаго. По его мнению, эти города рискуют "быть потерянными" из-за роста насилия. Он пообещал бороться со злоумышленниками и в Новом Орлеане. Трамп наводит порядок в ВашингтонеВ середине августа президент США Дональд Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:По словам главы Пентагона Пита Хегсета, нацгвардейцы будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства.В ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.

