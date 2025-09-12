https://ria.ru/20250912/tramp-2041491326.html
Трамп заявил, что не смотрел видео убийства Кирка
Трамп заявил, что не смотрел видео убийства Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп заявил, что не смотрел видео убийства Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел видео убийства консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел видео убийства консервативного активиста Чарли Кирка. "Я не смотрел. Я не хотел смотреть. Я слышал об этом. Из меня бы никогда не вышел хороший врач, скажем так", - сказал Трамп в интервью Fox News. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Трамп заявил, что не смотрел видео убийства Кирка
