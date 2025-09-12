https://ria.ru/20250912/tramp-2041491326.html

Трамп заявил, что не смотрел видео убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел видео убийства консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не смотрел видео убийства консервативного активиста Чарли Кирка. "Я не смотрел. Я не хотел смотреть. Я слышал об этом. Из меня бы никогда не вышел хороший врач, скажем так", - сказал Трамп в интервью Fox News. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

