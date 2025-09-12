Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис - РИА Новости, 12.09.2025
15:28 12.09.2025 (обновлено: 15:33 12.09.2025)
Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис
в мире
мемфис
сша
сент-луис
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим городом, где правительство будет бороться с преступностью, будет Мемфис."Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас", - сказал Трамп в интервью Fox News.Он пообещал навести там порядок и при необходимости привлечь нацгвардию и военных.Президент отметил, что в разговоре с советниками также обсуждалась сложная ситуация с преступностью в Сент-Луисе и Чикаго, подчеркнув, что эти города рискуют "быть потерянными" из-за роста насилия.
в мире, мемфис, сша, сент-луис, дональд трамп
В мире, Мемфис, США, Сент-Луис, Дональд Трамп
© Getty Images / Anadolu/Yasin OzturkПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами на лужайке Белого дома
© Getty Images / Anadolu/Yasin Ozturk
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на лужайке Белого дома. Архивное фото
Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США
