Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис

Трамп заявил о готовности ввести войска в Мемфис

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим городом, где правительство будет бороться с преступностью, будет Мемфис. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим городом, где правительство будет бороться с преступностью, будет Мемфис."Мы собираемся в Мемфис. Я объявляю об этом прямо сейчас", - сказал Трамп в интервью Fox News.Он пообещал навести там порядок и при необходимости привлечь нацгвардию и военных.Президент отметил, что в разговоре с советниками также обсуждалась сложная ситуация с преступностью в Сент-Луисе и Чикаго, подчеркнув, что эти города рискуют "быть потерянными" из-за роста насилия.

