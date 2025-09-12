https://ria.ru/20250912/tramp-2041490596.html

Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США

2025-09-12T15:28:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране необходимо ускорить рассмотрение уголовных дел, отметив, что текущая практика затягивания процессов на годы недопустима. "Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь–восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день", - сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News, комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

сша

