Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/tramp-2041490596.html
Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США
Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране необходимо ускорить рассмотрение уголовных дел, отметив, что текущая практика затягивания процессов на годы... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:28:00+03:00
2025-09-12T15:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране необходимо ускорить рассмотрение уголовных дел, отметив, что текущая практика затягивания процессов на годы недопустима. &quot;Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь–восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день&quot;, - сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News, комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп заявил о необходимости ускорить рассмотрение уголовных дел в США

Трамп заявил, что судебные процессы в США должны проходить в ускоренном порядке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране необходимо ускорить рассмотрение уголовных дел, отметив, что текущая практика затягивания процессов на годы недопустима.
«

"Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь–восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день", - сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News, комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
В миреСШАДональд ТрампЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала