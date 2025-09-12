https://ria.ru/20250912/timofej-2041417441.html

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал традиционную зажировку к зиме, он весит уже 5 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "К началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и сейчас кот весит уже 5 килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350-400 граммов. Пока один день – понедельник - остается голодным или разгрузочным, когда животное не получает корм... Летом Тимофей получал порядка 150-250 граммов в сутки. В Московском зоопарке в рацион палласова кота входят крысы и перепелки", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. В зоопарке отметили, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю. В это время кот часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами по территории уличного вольера, а в период отдыха наблюдает за посетителями со своей любимой полочки. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе – 3,7 килограмма. "В зоопарке все эти процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи следят за весом манула и в зависимости от периода уменьшают или увеличивают размер порций", - уточняется в сообщении.

