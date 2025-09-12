Рейтинг@Mail.ru
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме
Хорошие новости
 
12:18 12.09.2025
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал традиционную зажировку к зиме, он весит уже 5 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал традиционную зажировку к зиме, он весит уже 5 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "К началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и сейчас кот весит уже 5 килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350-400 граммов. Пока один день – понедельник - остается голодным или разгрузочным, когда животное не получает корм... Летом Тимофей получал порядка 150-250 граммов в сутки. В Московском зоопарке в рацион палласова кота входят крысы и перепелки", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. В зоопарке отметили, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю. В это время кот часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами по территории уличного вольера, а в период отдыха наблюдает за посетителями со своей любимой полочки. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе – 3,7 килограмма. "В зоопарке все эти процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи следят за весом манула и в зависимости от периода уменьшают или увеличивают размер порций", - уточняется в сообщении.
Манул Тимофей, начавший зажировку к зиме
Манул Тимофей начал традиционную зажировку к зиме, сообщили в Московском зоопарке. Сейчас Тимоша весит 5 кг, питание у него двухразовое. Закончит набирать вес манул в декабре.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка начал традиционную зажировку к зиме, он весит уже 5 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"К началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и сейчас кот весит уже 5 килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350-400 граммов. Пока один день – понедельник - остается голодным или разгрузочным, когда животное не получает корм... Летом Тимофей получал порядка 150-250 граммов в сутки. В Московском зоопарке в рацион палласова кота входят крысы и перепелки", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Манулу Тимоше из Московского зоопарка подбирают невесту
2 августа, 03:32
В зоопарке отметили, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю. В это время кот часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами по территории уличного вольера, а в период отдыха наблюдает за посетителями со своей любимой полочки. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе – 3,7 килограмма.
"В зоопарке все эти процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи следят за весом манула и в зависимости от периода уменьшают или увеличивают размер порций", - уточняется в сообщении.
Подарок манулу Тимофею в честь дня рождения - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Манул Тимофей отметил день рождения
11 июня, 18:49
 
