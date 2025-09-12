https://ria.ru/20250912/tatarstan-2041424042.html
На Волге в Татарстане опрокинулся катер
На Волге в Татарстане опрокинулся катер - РИА Новости, 12.09.2025
На Волге в Татарстане опрокинулся катер
Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:39:00+03:00
2025-09-12T12:39:00+03:00
2025-09-12T13:00:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018610863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_173261e182703e4ca4aafd14adf19cb9.jpg
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительной информации, днем 12 сентября в акватории реки Волга, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера, на борту которого находилось не менее 6 человек", - говорится в сообщении.Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250910/delo-2040888877.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018610863_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a956f1e4ce4155bfbd15c98bfb16c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Волге в Татарстане опрокинулся катер
На Волге в Татарстане опрокинулся катер с шестью людьми