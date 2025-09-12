Рейтинг@Mail.ru
На Волге в Татарстане опрокинулся катер - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 12.09.2025 (обновлено: 13:00 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/tatarstan-2041424042.html
На Волге в Татарстане опрокинулся катер
На Волге в Татарстане опрокинулся катер - РИА Новости, 12.09.2025
На Волге в Татарстане опрокинулся катер
Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:39:00+03:00
2025-09-12T13:00:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018610863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_173261e182703e4ca4aafd14adf19cb9.jpg
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительной информации, днем 12 сентября в акватории реки Волга, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера, на борту которого находилось не менее 6 человек", - говорится в сообщении.Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250910/delo-2040888877.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018610863_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a956f1e4ce4155bfbd15c98bfb16c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Волге в Татарстане опрокинулся катер

На Волге в Татарстане опрокинулся катер с шестью людьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы
Катер спасательной службы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Катер спасательной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительной информации, днем 12 сентября в акватории реки Волга, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера, на борту которого находилось не менее 6 человек", - говорится в сообщении.
Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Ивановской области возбудили дело после столкновения катера с причалом
10 сентября, 11:55
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала