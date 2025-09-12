https://ria.ru/20250912/tatarstan-2041424042.html

На Волге в Татарстане опрокинулся катер

На Волге в Татарстане опрокинулся катер

На Волге в Татарстане опрокинулся катер

Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:39:00+03:00

2025-09-12T12:39:00+03:00

2025-09-12T13:00:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Катер с шестью людьми на борту опрокинулся на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, обстоятельства выясняются, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительной информации, днем 12 сентября в акватории реки Волга, в границах Зеленодольского района Республики Татарстан, произошло опрокидывание катера, на борту которого находилось не менее 6 человек", - говорится в сообщении.Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

