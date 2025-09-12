https://ria.ru/20250912/tashkent-2041358543.html
Рейс из Иркутска в Ташкент прервал полет из-за попадания в двигатель птицы
происшествия
ташкент
иркутск
уральские авиалинии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Авиарейс "Уральских Авиалиний" по маршруту Иркутск - Ташкент прервал полет из-за столкновения с птицей, обошлось без повреждений, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. Инженерно-технический состав провел инспекцию двигателя - повреждений не обнаружено, замена борта не потребовалась", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что борт уже вылетел в пункт назначения, посадка в аэропорту Ташкента планируется в 13.35 местного времени (11.35 мск). По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 91 пассажир. По факту авиационного события организована проверка, отметили в ведомстве.
ташкент
иркутск
