Варшава получила очередную партию танков Abrams
Варшава получила очередную партию танков Abrams - РИА Новости, 12.09.2025
Варшава получила очередную партию танков Abrams
2025-09-12T00:49:00+03:00

Польша получила очередную партию американских танков Abrams, состоящую из 38 машин, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Польша получила очередную партию американских танков Abrams, состоящую из 38 машин, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "В Польшу прибыла очередная партия вооружения для бронетанковых войск. Мы получили один из крупнейших морских транспортов, состоящий из 38 танков М1А2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Новая техника скоро поступит в наши подразделения", - написал Косиняк-Камыш в соцсети Х. Недавно Польша закупила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в Войско польское было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
