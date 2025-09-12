https://ria.ru/20250912/tanki-2041332745.html

Варшава получила очередную партию танков Abrams

Варшава получила очередную партию танков Abrams - РИА Новости, 12.09.2025

Варшава получила очередную партию танков Abrams

Польша получила очередную партию американских танков Abrams, состоящую из 38 машин, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T00:49:00+03:00

2025-09-12T00:49:00+03:00

2025-09-12T00:49:00+03:00

варшава

россия

в мире

польша

владислав косиняк-камыш

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_136c954a639bc747c62f18c050a46a2f.jpg

ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Польша получила очередную партию американских танков Abrams, состоящую из 38 машин, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "В Польшу прибыла очередная партия вооружения для бронетанковых войск. Мы получили один из крупнейших морских транспортов, состоящий из 38 танков М1А2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Новая техника скоро поступит в наши подразделения", - написал Косиняк-Камыш в соцсети Х. Недавно Польша закупила 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в Войско польское было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041325082.html

варшава

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

варшава, россия, в мире, польша, владислав косиняк-камыш , нато