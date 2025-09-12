https://ria.ru/20250912/tambov-2041399093.html

Причиной пожара в психбольнице в Тамбове мог стать окурок

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возгорание в тамбовской психиатрической больнице, по уточненной информации, вызвал брошенный пациентом в урну окурок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее областная прокуратура сообщила, что в ночь на пятницу в тамбовской психиатрической больнице произошел пожар, есть пострадавшие среди пациентов. "Предварительно, один из пациентов осуществил случайный поджог: курил, потом бросил окурок в урну с бумагами, - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных подразделений из здания вывели порядка 50 человек. "Кто-то надышался, у кого-то ожоги"", - заключил собеседник агентства.

