Симоньян: СВО стала крупнейшей битвой России за право оставаться собой
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Специальная военная операция стала крупнейшей битвой России за право "оставаться собой" и защищать традиционные ценности, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Завтра у них будет мода запретить религию, как у меня написано, например, в романе, который ровно про это написан — "В начале было Слово - в конце будет Цифра", там, в описываемые в романе времена, религия запрещена по закону об оскорблении чувств неверующих. Это звучит, конечно, нелепо, и для нас это звучит, как какой-то юмор, но поверьте мне, это может статься. <…> С этой точки зрения СВО — это большая битва. Пока что самая большая битва. Но здесь, мне кажется, к сожалению, ключевое слово "пока что". Большая битва в нашем отстаивании себя и отстаивании своего права и необходимости быть самими собой", — сказала она в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром.
Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. В понедельник медиаменеджер рассказала о тяжелой болезни и предстоящий операции. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Сейчас она находится дома, впереди лечение.
Симоньян отметила, что спецоперация была вызвана необходимостью защищать граждан страны, возможность людей говорить на русском языке и исповедовать традиционные ценности. Она подчеркнула, что речь идет не только о христианах, но и о мусульманах, разделяющих те же принципы, и подчеркнула, что подобная ситуация возникла из-за многовекового давления коллективного Запада, стремящегося превратить Россию в колонию и навязать чужие модели жизни.
По ее мнению, Запад, особенно США, обладает склонностью к резким изменениям ценностей, что, связано с "истерическим менталитетом" и историческими особенностями возникновения и развития страны. Она добавила, что за Штатами следуют и другие страны которые, действуют ведомо и также подвержены быстрым изменениям норм, в том числе в вопросах, касающихся детей, которым разрешается менять пол в детских учреждениях, а родителям запрещено этому противостоять.
